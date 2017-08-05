باعوم: تراجع وفيات «الكوليرا» بسبب دعم الإمارات والسعودية والكويت



تاريخ النشر: السبت 05 أغسطس 2017 عدن (وام) أكد الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان اليمني تراجع نسبة الوفيات جراء وباء الكوليرا أواخر يوليو الماضي، عازيا ذلك إلى دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الإغاثة الكويتية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن باعوم قوله: إن أغلب حالات الوفيات تركزت في محافظات حجة وصنعاء والحديدة وعمران وإب، موضحاً أن عدد الحالات التي توفيت بالوباء منذ 27 أبريل الماضي وحتى نهاية يوليو، بلغ 1890 حالة في عموم المحافظات.