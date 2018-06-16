الشناوي وصلاح يتألقان على مسرح المجاز بالإمارة الباسمة

علي معالي (الشارقة)

احتفالية كبيرة يشهدها يومياً مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة المجاز، حيث تم تخصيص منصة عرض كبيرة بالمسرح الكبير في منطقة المجاز على بحيرة الشارقة والمجهزة بأحدث التقنيات والنظام الصوتي، وسط أجواء مونديالية وعائلية رائعة للغاية في أحضان الإمارة الباسمة.

وفي ثاني أيام المونديال امتلأ المسرح بالجماهير العربية، حيث وصل عدد الحضور قرابة 250 شخصاً تجمعوا لمؤازرة مصر والمغرب في أولى الخطوات أمس الأول، ووفرت إدارة المسرح للجماهير كافة وسائل الراحة بتواجد برامج ترفيهية بوضع 6 منصات «بلاي استيشن» للجمهور.

ومسرح المجاز تحفة معمارية بشكله المميز على طراز المسارح الرومانية، والذي يعتبر أول مسرح في منطقة الشرق الأوسط يتم من خلاله استخدام أحدث التقنيات.

وشهدت مباراة مصر مع أوروجواي تفاعلاً كبيراً، حيث شعرت جماهير المسرح وكأنها في أرض الملعب، ولكن مع نهاية اليوم خرجت جماهيرنا العربية حزينة رغم الأداء الراقي سواء من منتخب مصر أو المغرب، وخسارة كل منهما بهدف، وكان الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والذي تألق بامتياز في الذود عن مرمى فريقه، ومحمد صلاح الجالس على دكة البدلاء، قد استحوذا على هتافات وتشجيع الجماهير الكبير داخل مسرح المجاز، حيث لم تترك الجماهير أي لقطة كانت كاميرا المباراة تأتي على محمد صلاح إلا وتقوم بالتصفيق له، على أمل أن تراه في أرض الملعب.

ويرى إيهاب سالم، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الشارقة، أن منتخب الفراعنة قدم مباراة رائعة في كل شيء، فهي مباراة مشرفة، لكن غاب الحظ في النهاية قائلاً: «لو كنت مسؤولاً عن منتخب مصر لدفعت بمحمد صلاح في آخر ربع ساعة، لكي يقف في الملعب فقط لإيقاف زحف دفاعات أوروجواي التي كانت واضحة في نهاية المباراة».

وقال:«3 كرات في المباراة كلها جاءت للفريق اللاتيني، في المقابل كان في مقدور منتخب مصر قلب المباراة لصالحه لو تواجد اللاعب الهداف، والمستوى العام جيد للغاية، أخشى أن تكون هناك آثار سلبية للجهد الكبير أمام أوروجواي قبل مباراة روسيا المقبلة».

وتابع حسام جاد قائلاً: «الأداء الرجولي كان ميزة كبيرة لمنتخب مصر، وكان الفريق يستحق النقطة على الأقل في ظل هذه المباراة الخططية العالية من جانب الفريقين، خاصة الفراعنة الذين أبهرونا باللقاء القوي والمتميز، وأن فارق الخبرة الذي كان من نصيب أوروجواي حسم المباراة في وقت قاتل، وأنه لا بديل للمصريين عن الفوز في المباراتين المقبلتين إذا كانوا يرغبون في التأهل».