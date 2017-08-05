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مصرع عشرات الانقلابيين بغارات ومعارك في تعز وعسيلان ونهم

«الشرعية» تحرر «مفرق المخا» و«التحالف» يحبط هجوماً باليستياً
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تاريخ النشر: السبت 05 أغسطس 2017

عقيل الحلالي (صنعاء)

أحبط التحالف العربي في اليمن أمس هجوماً باليستياً بصاروخين على مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، بعد ساعات على تحرير قوات الشرعية «مفرق المخا»، وهو طريق استراتيجي يربط بين محافظتي تعز والحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية إن منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف العربي، اعترضت صباح أمس صاروخين بالستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من بلدة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة على مدينة المخا المحررة.

وجاء الهجوم الباليستي الفاشل بعد ساعات على تحرير قوات الشرعية المدعومة جواً من التحالف العربي مفرق المخا الذي يربط بين مديريات المخا وموزع ومقبنة، ويقع على الطريق الرئيس بين محافظتي تعز والحديدة.

وذكر بيان صادر عن قيادة محور تعز أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف، تمكنت من تحرير مركز مفرق المخا، والتقدم شرقاً باتجاه سوق البصل.

ونقل البيان عن مصدر عسكري أنه تم تحرير مركز مفرق المخا بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، أسفرت عن مصرع ثمانية من المتمردين، وتدمير عدد من آلياتهم ومركباتهم العسكرية. وقال المصدر «إن السيطرة على مفرق المخا، تعد انتصاراً مهماً للجيش الوطني في إطار عملية كسر الحصار عن تعز، وتأمين مدينة وميناء المخا التي تبعد عن تعز 50 كيلومتراً، وقطع طريق تعز الحديدة»، مؤكداً أن الميليشيات الانقلابية «تتلقى ضربات موجعة بشكل مستمر». ... المزيد
     
 