عقيل الحلالي (صنعاء)

أحبط التحالف العربي في اليمن أمس هجوماً باليستياً بصاروخين على مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، بعد ساعات على تحرير قوات الشرعية «مفرق المخا»، وهو طريق استراتيجي يربط بين محافظتي تعز والحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية إن منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف العربي، اعترضت صباح أمس صاروخين بالستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من بلدة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة على مدينة المخا المحررة.

وجاء الهجوم الباليستي الفاشل بعد ساعات على تحرير قوات الشرعية المدعومة جواً من التحالف العربي مفرق المخا الذي يربط بين مديريات المخا وموزع ومقبنة، ويقع على الطريق الرئيس بين محافظتي تعز والحديدة.

وذكر بيان صادر عن قيادة محور تعز أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف، تمكنت من تحرير مركز مفرق المخا، والتقدم شرقاً باتجاه سوق البصل.