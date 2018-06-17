كوريري ديللو سبورت: تاباريز يستعيد شبابه



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 القاهرة (الاتحاد) على الرغم من معاناته الصحية وإصابته بمرض مناعي نادر يهاجم الخلايا العصبية السليمة، ويصيبه بالضعف وعدم القدرة على الحركة إلا بمساعدة العصا الطبية (العكاز)، انتفض مدرب أوروجواي العجوز، أوسكار تاباريز، وقفز من فوق مقاعد الاحتياط دون عكازه الشهير، ليحتفل بهدف السيليستي القاتل في مرمى الفراعنة، ليمنح أوروجواي فوزاً غالياً في افتتاح مبارياته بالمونديال. واعتبرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية هذا المشهد هو الأفضل في اليوم الثاني من أيام كأس العالم، وقالت إن تاباريز استعاد شبابه ونسي آلامه ومرضه في لحظة مجد وفرح لمنتخب بلاده، وإذا كانت هذه اللقطة تعكس الكثير من الشجاعة، فإنها درس لكل من يعاني من أمراض حركية، ورسالة تؤكد أن الإنسان قادر دائماً على التغلب على عجزه.