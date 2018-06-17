إكسبريس: رونالدو أفضل من ميسي



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 القاهرة (الاتحاد) قالت صحيفة إكسبريس في تقرير فني لها إن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتفوق على كل لاعبي العالم، بمن فيهم الأرجنتيني ليو ميسي، في خلخلة دفاعات المنافسين وإفساد تنظيمها واستغلال الثغرات المتاحة في أي وقت، ونشرت الصحيفة الإنجليزية رأي لاعب أرسنال السابق والمحلل الحالي، ستيوارت روبسون، أوضح من خلاله أن رونالدو أفضل لاعب في الحقبة الحالية يتمكن من الركض في المساحات التي يخلقها لنفسه مخادعاً المدافعين، ويجبرهم على التخلي عن تمركزهم الصحيح، وقال روبسون إن أهم ما يميز نجم ريال مدريد هو قدرته على تغيير أسلوب لعبه حسب تقدمه في العمر، وتكيفه السريع مع هذا الأمر، مما جعله يواصل التألق ومنافسة ميسي على كل الجوائز والألقاب الفردية رغم الفارق العمري بينهما.