جورنال دي نوتشيسيس: رونالدو.. سدد الضرائب !

القاهرة (الاتحاد)

حملت كل أغلفة الصحف البرتغالية، الرياضية وغيرها، صورة واحدة فقط هي صورة النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، الذي نجح في تسجيل أول هاتريك له في بطولات كأس العالم ليقود السليساو إلى التعادل مع المنتخب الإسباني 3/3 في أولى مبارياتهما بالمونديال الروسي، وقالت صحيفة جورنال دي نوتشيسيس إن رونالدو سدد الضرائب بهذا الهاتريك في اليوم الذي توصل فيه إلى تسوية مع الضرائب الإسبانية فيما يتعلق بقضية التهرب الضريبي الموجه فيها الاتهام إليه. وكتبت الصحيفة على غلافها إن رونالدو سدد الضرائب بطريقته الخاصة عبر تسجيل 3 أهداف تاريخية في شباك لاروخا، ليرد الصاع صاعين فوق ميدان كرة القدم وليس خارجه، وأكدت التقارير الصحفية أن النجم البرتغالي اعترف بالتهرب من دفع الضرائب إلى الحكومة الإسبانية، ووافق على دفع غرامة تقدر بـ 18.8 مليون يورو مع تجنبه السجن لمدة عامين، حيث تم إيقاف تنفيذ هذا الحكم.

ولا يزال نجم ريال مدريد مستمراً في كتابة التاريخ بأقدامه الذهبية، حيث بات ثالث لاعب برتغالي في تاريخ المونديال يتمكن من تسجيل هاتريك بعد الأسطورة إيزيبيو في نسخة 1966 وباوليتا في عام 2002، كما أنه رابع لاعب يتمكن من هز الشباك في 4 نسخ مونديالية متتالية بعد بيليه وكلوزه وزيلر، وهو أول لاعب يسجل أهدافاً في 8 بطولات كبرى متتالية عبر كأس العالم وبطولة يورو وكذلك كأس القارات، ورفع رونالدو رصيده إلى 84 هدفاً في 151 مباراة دولية مع منتخب بلاده وهو صاحب كل الأرقام القياسية مع السليساو.