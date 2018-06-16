أخبار اليوم: شرفتونا !

عمرو عبيد ( القاهرة )

أبدت صحيفة «أخبار اليوم» المصرية الكثير من التفاؤل والثقة في قدرة الفراعنة على تحقيق إنجاز التأهل إلى الدور الثاني في المونديال رغم الخسارة الأولى على يد منتخب أوروجواي، وعنونت الصحيفة غلافها بقولها إن المنتخب المصري شرف بلاده وقدم أداء يعكس قوة الكرة الإفريقية والعربية، مشيرة إلى أن المنتخب تألق ولعب بروح ورجولة، لكن التوفيق خانه ومنح الفوز للسيليستي في الدقائق الأخيرة، ورأت من خلال عدة تقارير وتحليلات لبعض المتخصصين أن المنتخب المصري لم يستحق الخسارة بهذه الطريقة، خاصة أنه نجح في إيقاف خطورة هجوم أوروجواي خلال أغلب فترات المباراة، وأنه نجح تكتيكياً في فرض أسلوب لعبه على المنافس، ومع تألق محمد الشناوي الذي فاز بلقب رجل المباراة، كان التعادل حسب رأي الصحيفة هو النتيجة العادلة !

وتناولت في تقرير آخر كل الفرص المتاحة أمام الفراعنة لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم المونديالية، وتحت عنوان «لسه الأماني ممكنة»، قالت الصحيفة إن منتخب مصر يمتلك فرصاً سانحة للصعود إلى دور الـ16، لكن يبقى الأمر معلقاً بضرورة تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين.

وعلى جانب آخر، أشارت أخبار اليوم إلى أن محمد صلاح جاهز تماماً لمواجهة روسيا، وأن مهمة خاصة جداً ستكون في انتظاره، حيث سيعتمد عليه الفراعنة في خلخلة دفاع الدب الروسي واصطياده في لحظة خاطفة، مثلما اعتاد المنتخب في كثير من المباريات التي خاضها في العامين الأخيرين.