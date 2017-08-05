«خليفة الطبية»: «الحوت الأزرق» تحصد أرواح المراهقين

منى الحمودي (أبوظبي)
أكد الدكتور أحمد الألمعي استشاري ورئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن لعبة «الحوت الأزرق» وغيرها من الألعاب المشابهة لها لا تزال تحصد أرواح المراهقين حول دول العالم.
وقال: «للأسف الشديد، مع الاهتمام الواسع من قبل السلطات في كل الدول لا يزال مثل هذه الألعاب متاحاً على الإنترنت بل ومجانا، ومن السهل الوصول إليها والمشاركة في التحدي الذي يصل إلى الانتحار، لذلك لابد من الحذر حتى لا يكون شبابنا عرضة لهذه الألعاب الغامضة».
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وأشار إلى أن هناك قلة من الألعاب الإلكترونية يمكن أن تكون لها فوائد معرفية مثل تنشيط الذاكرة وزيادة الانتباه، إذا ما اسُتعملت باعتدال ولا ينصح باستخدام الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية لمن هم تحت سن الثلاث سنوات.
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وأضاف الألمعي : « في نظرة إلى مخترعي مثل هذه الألعاب يتبين أنهم أشخاص يعانون أساساً من أمراض نفسية، ومنهم على سبيل المثال مخترع لعبة الحوت الأزرق وهو « فيليب بوديكين» روسي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما، ومعتقل منذ نهاية العام 2016 بسبب تهم تتعلق بدفع مراهقين للانتحار من خلال هذه اللعبة».