العصفور: «الوديات» كشفت الحذر الدفاعي

دبي (الاتحاد)

توقع الكويتي صالح العصفور مدرب الأزرق والسالمية السابق أن الخطط وأساليب اللعب الدفاعية تظل الغالبة والمسيطرة في المونديال، بوصفها الأكثر حضوراً في أفكار مدربي الكرة حول العالم في الوقت الراهن، كما أن المباريات الودية الأخيرة أظهرت بشكل كبير نوايا المدربين، في الاعتماد على التأمين الدفاعي، بشكل أكثر من المباغتة الهجومية، وهو ما يعني أن شعار الحرص سيكون المسيطر في المونديال، بغض النظر عن أسماء المنتخبات وخبراتهم، فالجميع يلعب بحذر ودون أي استعداد لتلقي مفاجآت غير سعيدة.

وأشار العصفور إلى أن فرصة المدربين الذين يظهرون للمرة الأولى كبيرة في سحب البساط من تحت أقدام المنتخبات المرشحة، ولديها خبرات أكثر، ولكن ليس بشكل كامل، فمن المحتمل أن يكون هناك منتخب مفاجأة، ولكن لا يصل على مرحلة الفوز باللقب، وقال: أتوقع أن يكمل البرتغال مسلسل المفاجآت، ويكرر ما حدث في بطولة أوروبا الأخيرة، وقد يجد نفسه في المربع الذهبي وأيضاً هناك المنتخب البلجيكي بتشكيلته القوية قد يذهب بعيداً إضافة إلى منتخب كرواتيا أيضاً، وهذه المنتخبات جيدة، ولكن ينقصها فقط اكتساب شخصية البطل.

وتطرق للحديث عن ظاهرة تفوق المدرب الوطني على الأجنبي في المونديال، والثقة التي منحتها أغلب الدول في مدربيها، وما إذا كان يمكن البدء من ذلك في أنديتنا، وقال: الأمر مختلف نسبياً، فهم لديهم الكفاءات والقدرات والأسماء الكبيرة، وبالتالي لا يوجد مبرر لهم، لكي يذهبوا خارجياً، فلماذا تتعاقد ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا أو البرازيل مع مدربين أجانب، وهم لديهم الكفاءات، والقناعة أيضاً والثقة في مدربيهم، وعلى العكس نحن لا نملك نفس القناعة أو الثقة في المدرب الوطني، ونتعامل معه على أنه مدرب طوارئ فقط، وعلينا أن نثق أكثر في قدرات مدربينا ومنحهم الوقت والدعم المطلوبين.