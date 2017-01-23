العين يحافظ على العلامة الكاملة لدوري الطائرة

أسامة أحمد (الشارقة)

حافظ العين على العلامة الكاملة لدوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه على الوصل 3/‏صفر مساء أمس الأول، في ختام مباريات الجولة السابعة والتي أقيمت بزعبيل.

نجح «الزعيم» في مواصلة انتصاراته المتتالية محققاً فوزه السابع دون أن يتجرع مرارة الهزيمة «21 من 21» بعبوره عجمان، بني ياس، الجزيرة، الشباب، النصر، الأهلي، الوصل، مؤكداً جدارته في التحليق منفرداً بالقمة، خاصة أن الفريق يسعى للمحافظة على المكتسبات التي حققها الموسم الماضي بحصوله على «الرباعية»، كأس الاتحاد والدوري وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

جاء المستوى الفني للمباراة متوسطاً لينجح «الزعيم» في تحقيق المراد، رغم الندية الكبيرة التي أظهرها المنافس في الشوط الثالث الذي انتهى لمصلحة «البنفسج» بنتيجة 23/‏25.

نتيجة المباراة رفعت رصيد العين إلى 21 نقطة، وتبقت له مباراة واحدة في الدور الأول أمام حتا يوم الجمعة المقبل، الفوز فيها بأي نتيجة يؤهله للتحليق بلقب بطل الشتاء دون انتظار نتيجتي مباراتي الشباب «الوصيف» الذي يملك 15 نقطة أمام النصر في الجولة قبل الأخيرة للدور الأول، وأمام الأهلي في الجولة الأخيرة، فيما تجمد رصيد «الإمبراطور» عند 10 نقاط.

أدار مباراة الوصل والعين طاقم تحكيم مكون من الدوليين إسماعيل إبراهيم وخالد الحوسني.

جدير بالذكر، أن الشباب حافظ هو أيضاً على «الوصافة» بعد فوزه على عجمان، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة لتستمر المنافسة بينه وبين المتصدر العيناوي.

وتقام الجولة قبل الأخيرة للدوري الجمعة المقبل، حيث يلتقي العين مع حتا، وتستضيف صالة المعهد البترولي لقاء بني ياس والوصل ويلتقي الأهلي والجزيرة في لقاء «تضميد» الجراح»، وتستكمل مباريات الجولة السبت بلقاء الشباب والنصر في مواجهة ساخنة.

جدير بالذكر، أن قطار الدور الأول يصل إلى محطته الأخيرة يومي الجمعة والسبت 3 و4 فبراير المقبل، حيث يلتقي يوم الجمعة النصر وعجمان والأهلي والشباب والوصل مع الجزيرة، فيما تستكمل مباريات الجولة السبت بلقاء حتا وبني ياس.