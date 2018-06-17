رونالدو: بصمة جميلة



تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018 سوتشي (د ب أ) أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو على طموحاته الكبيرة في بطولة كأس العالم، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك». وقال رونالدو عقب حصوله على لقب رجل المباراة: أنا سعيد، ولسنا المرشح الأبرز لنيل اللقب، ولكننا من بين المرشحين، ونحاول بذل أقصى جهد لنا، ونتقدم من مباراة لأخرى. وبعد أن سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، أصبح النجم البرتغالي رابع لاعب يسجل في أربع نسخ من كأس العالم، بعد الألمانيين ميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر والأسطورة البرازيلية بيليه. وقال رونالدو: إنها بصمة جميلة جداً.