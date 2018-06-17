«تقليعات رونالدو» مطلوبة بين لاعبي تونس

فولجوجراد (الاتحاد)

منذ عام 2004 يرافق وليد حميد بعثة المنتخب التونسي في مونديال روسيا، باعتباره الحلاق الرسمي للاعبي نسور قرطاج، والمسؤول الأول عن قصات الشعر، حيث بدأ مشواره مع نجوم الكرة التونسية منذ بطولة كأس أمم أفريقيا، لتتواصل رحلته في عالم التقليعات والقصات التي يطلبها مشاهير المنتخب.

وعن رحلته مع المنتخب التونسي وأسرار قصات اللاعبين كشف وليد حميد أن لاعبي تونس يستنجدون بمقصه ومشطه بصفة دائمة أثناء المعسكرات التي تسبق البطولات أو خلال التظاهرات الكروية الكبرى، حيث يحرص لاعبو تونس على الحلاقة بصفة خاصة ليلة كل مباراة ودية أو رسمية وقبل جلسات التصوير الرسمية للشركات الراعية أو عند استعدادهم لإجراء حوارات تلفزيونية.

و أشار إلى أن لاعبي تونس مثل كل أبناء جيلهم مهتمون جداً بمظهرهم وأناقتهم وقصات الشعر أو تصفيفه، وهي جزء محوري في هذه الأناقة، مضيفاً أن لاعبي تونس متابعون جيدون لآخر تقليعات موضة الشعر، وتعتبر قصات شعر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم ريال مدريد أكثر القصات طلباً من اللاعبين، معترفاً بأن آخر تسريحة ظهر بها النجم البرتغالي تحظى بطلب كبير، الأمر الذي يتطلب منه مجهوداً كبيراً لتلبية رغباتهم.

وأكد وليد حميد أن مدافع تونس وفريق لاجونتواز البلجيكي، ديلان برون هو أكثر لاعبي تونس تردداً عليه وأنه لو كان الأمر متروكاً له لطلب منه قص الشعر وتصفيفه مرة أو مرتين في اليوم الواحد، أما فيما يتعلق بالمدرب نبيل معلول فكشف أن له وقت محدد وحلاقة معينة لا يتغير شكلها ولا موعدها.