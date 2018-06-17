نبيل معلول: أشعر بالفخر ولا أعرف الخوف!

فولجوجراد (الاتحاد)
تحدث نبيل معلول مدرب منتخب تونس في تصريحات لـ «الاتحاد»، مؤكداً حرصه الشديد على حماية لاعبيه من الضغط الكبير المسلط عليهم في تظاهرة دولية كبرى بحجم المونديال، وذلك بتكرار نصيحة شديدة الأهمية حسب تقديره، وهي أن يبتعد اللاعب قدر الإمكان عن سماع المديح بقدر ابتعاده عن الاهتمام بالتجريح.
وعبر المدرب التونسي عن شعوره بالفخر الكبير، كونه المدرب العربي الوحيد في مونديال روسيا 2018 قائلاً: «هو إحساس لا يوصف بالسعادة، ولكن في الوقت نفسه هي أيضاً مسؤولية ثقيلة على عاتقي بأن أمثل بلدي وكل المدربين العرب وكذلك الأفارقة بما أنني مع مدرب السنغال ممثلي أفريقيا الوحيدين بين مدربي المونديال».
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وتحدث المدرب التونسي عن مواجهة إنجلترا قائلاً إن التشكيل الأساسي جاهز في ذهنه منذ مدة طويلة وأنه ليس متردداً حول أي اختيار، وأن الخطة التي سيلعب بها المنتخب التونسي في فولجوجراد واضحة في ذهنه، ولكنه لن يكشف عنها إلا قبل انطلاقة المباراة بساعات قليلة.
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