نبيل معلول: أشعر بالفخر ولا أعرف الخوف!

فولجوجراد (الاتحاد)

تحدث نبيل معلول مدرب منتخب تونس في تصريحات لـ «الاتحاد»، مؤكداً حرصه الشديد على حماية لاعبيه من الضغط الكبير المسلط عليهم في تظاهرة دولية كبرى بحجم المونديال، وذلك بتكرار نصيحة شديدة الأهمية حسب تقديره، وهي أن يبتعد اللاعب قدر الإمكان عن سماع المديح بقدر ابتعاده عن الاهتمام بالتجريح.

وعبر المدرب التونسي عن شعوره بالفخر الكبير، كونه المدرب العربي الوحيد في مونديال روسيا 2018 قائلاً: «هو إحساس لا يوصف بالسعادة، ولكن في الوقت نفسه هي أيضاً مسؤولية ثقيلة على عاتقي بأن أمثل بلدي وكل المدربين العرب وكذلك الأفارقة بما أنني مع مدرب السنغال ممثلي أفريقيا الوحيدين بين مدربي المونديال».

وأضاف معلول: «أكثر ما أفكر فيه الآن هو أن أكون خير سفير للعرب والأفارقة في بطولة كبرى بمثل هذا المستوى». وأكد نبيل معلول أنه لا يخاف من المسؤولية رغم ثقلها، مشيراً إلى أنه لم يعرف الخوف يوماً طيلة مسيرته لاعباً ومدرباً من نتيجة أية مباراة مهما كانت أهميتها، ولكنه يخاف فقط من عدم القدرة على إسعاد الجمهور التونسي الذي كبرت طموحاته بعدما شاهد تطور المنتخب التونسي أداء ونتيجة منذ تسلم معلول مقاليد تدريب نسور قرطاج منذ سنة كاملة في مواجهة المنتخب المصري.

وتحدث المدرب التونسي عن مواجهة إنجلترا قائلاً إن التشكيل الأساسي جاهز في ذهنه منذ مدة طويلة وأنه ليس متردداً حول أي اختيار، وأن الخطة التي سيلعب بها المنتخب التونسي في فولجوجراد واضحة في ذهنه، ولكنه لن يكشف عنها إلا قبل انطلاقة المباراة بساعات قليلة.

وختم نبيل معلول تصريحه بالتعبير عن ثقته بأنه جهز منتخباً قادراً على إسعاد التونسيين، ولذلك فهو لا يخاف من أي مباراة ولا يرهبه أي منافس مهما كان.