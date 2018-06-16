«نسور قرطاج» يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «الأسود الثلاثة»

طارق الغديري (فولجوجراد)
يختتم المنتخب التونسي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة المنتخب الإنجليزي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال روسيا، وذلك على الملعب الرئيس لاستاد «فولجوجراد أرينا».
وكان الوفد التونسي قد وصل إلى فولجوجراد جنوب شرقي روسيا مساء أمس على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار فنوفكو بموسكو، وقطعت مسافة الألف ميل التي تفصل بين مدينتي موسكو وفولجوجراد في رحلة استمرت حوالي ساعتين، انتقل بعدها المنتخب التونسي مباشرة إلى مقر الإقامة في أحد ضواحي المدينة الواقعة على امتداد ثلاثين ميلاً على ضفتي نهر «الفولجا»، الذي شهد هزيمة القوات النازية في الحرب العالمية الثانية في معركة ستالينجراد الشهيرة التي كانت المدينة تحمل اسمها سابقاً.
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