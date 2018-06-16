«نسور قرطاج» يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «الأسود الثلاثة»

طارق الغديري (فولجوجراد)

يختتم المنتخب التونسي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة المنتخب الإنجليزي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمونديال روسيا، وذلك على الملعب الرئيس لاستاد «فولجوجراد أرينا».

وكان الوفد التونسي قد وصل إلى فولجوجراد جنوب شرقي روسيا مساء أمس على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار فنوفكو بموسكو، وقطعت مسافة الألف ميل التي تفصل بين مدينتي موسكو وفولجوجراد في رحلة استمرت حوالي ساعتين، انتقل بعدها المنتخب التونسي مباشرة إلى مقر الإقامة في أحد ضواحي المدينة الواقعة على امتداد ثلاثين ميلاً على ضفتي نهر «الفولجا»، الذي شهد هزيمة القوات النازية في الحرب العالمية الثانية في معركة ستالينجراد الشهيرة التي كانت المدينة تحمل اسمها سابقاً.

وأجرى «نسور قرطاج» أمس، بعد الوصول إلى فولجوجراد، مراناً بملعب فرعي في المدينة انطلق في الثامنة مساء، وشهد مشاركة كل اللاعبين، من بينهم علي معلول الذي انضم إلى التدريبات مع زملائه مساء الجمعة في ملعب سترويتال بموسكو للمرة الأولى، منذ بداية الأسبوع الماضي، بعد أن استكمل برنامجه العلاجي ووصل إلى تمام لياقته، مما يؤهله ليبدأ أساسياً في مواجهة إنجلترا.

وصول الجماهير