كيروش: زرعنا الشك وحصدنا الانتصار

سان بطرسبورج (الاتحاد)

دخل كارلوس كيروش، مدرب إيران، قاعة الندوة الصحفية منتشياً وسعيداً، متحدثاً عن النصر التاريخي ضد المغرب، وقال: «أعتقد أننا فاجأنا الجميع، فلا أحد كان يتوقع فوزنا في مقدمتهم المنافس، قرأنا الأسود جيداً ووقفنا على نهجهم الذي يعتمدونه، وعرفنا أنهم دائماً ما يبدؤون المباريات بقوة ويندفعون ويسجلون، وبعدها ينهارون ويتراجعون، اعتمدنا على خطة نفسية تتركز على القتال من أجل الإبقاء على نظافة شباكنا حتى نزرع الشك والإحباط في نفوسهم، وبعدها نبدأ في السيطرة والمباغتة وهذا ما تحقق».

وأضاف: «أوقفنا مفاتيح اللعب لديهم وأغلقنا طرق التمرير، لديهم عدة عناصر خطيرة لكنها لم تفعل شيئاً بسبب خطتنا».