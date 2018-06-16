«جرح غائر» في قلب «الأسود» يهدد بالخروج المبكر

المهدي الحداد (سان بطرسبورج)

في سيناريو لم يخطر على البال، ولم يتوقعه أشد المتشائمين من أنصار المنتخب المغربي، تعرض «أسود الأطلس» لهزيمة مؤلمة جداً، بعدما أصيبوا بجرح غائر من نيران صديقة جعلهم يئنون ويترنحون فور خروجهم من معركة سان بطرسبورج بأضرار جسيمة.

الإيرانيون وبعدما كانوا مرشحين للهزيمة على الورق خلقوا المفاجأة وأطاحوا بالمغاربة، وأربكوا الحسابات بواقعيتهم وقتاليتهم وصمودهم، في وقت لم تنفع فيها تقنيات زياش ولا مراوغات حاريث ولا رؤية بلهندة في هز شباك الممثل الآسيوي.

الضربة القاضية من رأسية المهاجم البديل عزيز بوحدوز في الوقت بدل الضائع ضد مرمى زميله منير المحمدي، نزلت كرشاش ماء مثلج على الجمهور المغربي الحاضر بالمدرجات، والذي فاق عدده 40 ألف متفرج، فطأطأ الرؤوس وأصابه الذهول بعدما أحس بالطعنة في القلب، في وقت لم يصدق فيه الإيرانيون، منتخباً وجمهوراً وصحافةً، أنهم ربحوا المعركة التي تخوفوا منها.

ذكاء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش جعله يستدرج المغاربة بهدوء ويكسر من الإيقاع كلما حاولوا رفعه، مع إغلاق الممرات وتضييق المساحات وإحكام الرقابة الدفاعية، الشيء الذي شلّ حركة الهجوم وأبقاها في عزلة، باستثناء المشاغب والمقلق أمين حاريث من الرواق الأيسر، وبينما كان التأهب من الحكم التركي الهادئ شاكير لإعلان صافرة النهاية بالتعادل الأبيض والسلبي، إذا بضربة خطأ جانبية تأتي بالصدمة للمنتخب المغربي، ليتلقى هدفاً قاتلاً يهزمه ويشربه من نفس الكأس، التي شرب منها قبله بدقائق المنتخب المصري ضد أوروجواي.