كهربا: موقعة روسيا ليست سهلة

جروزني (د ب أ)

قال محمود عبد المنعم كهربا مهاجم المنتخب المصري، إن الفريق قدم مباراة غاية في القوة أمام أوروجواي في بداية مشوار المونديال، ولكن النتيجة لم تكن في صالح الفريق بسبب خطأ دفاعي وعدم تركيز في الدقائق الأخيرة.

وقال كهربا في تصريحات إعلامية: «المنتخب المصري قرر نسيان ما حدث أمام أوروجواي والتركيز في موقعة روسيا الأكثر أهمية».

وأضاف كهربا: مباراة روسيا لن تكون سهلة على الإطلاق لأنها أمام فريق منظم، ولكن لا بديل عن الفوز، مشيراً إلى أن المنتخب سيقاتل لإحياء آمال التأهل بأي حال من الأحوال والفوز على روسيا ثم السعودية في ختام مباريات دور المجموعات.

من جانبه، قال عمر جابر مدافع المنتخب المصري، إن الفريق قدم كل ما لديه أمام منتخب أوروجواي وفرض أسلوبه، وكان قريباً من الفوز أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

وأوضح جابر أن المنتخب المصري ليس أمامه سوى الفوز على روسيا ثم السعودية ولن يتنازل عن ذلك وسيقاتل لإحياء آمال التأهل ومواصلة مشوار كأس العالم.

وأشار جابر إلى أنه يتمنى المشاركة في كأس العالم والحصول على فرصة، ولكنه يتمنى التوفيق لزملائه لتحقيق أمل التأهل.