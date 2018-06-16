الشناوي: فخور بتألقي أمام أوروجواي

سان بطرسبورج (الاتحاد)

قال محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري، إنه فخور للغاية بما قدمه في المباراة الأولى أمام أوروجواي وتألقه الشديد في مواجهة نجوم العالم، خاصة لويس سواريز، وإدينسون كافاني، إلى جانب حصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة، بفضل الأداء الذي قدمه طوال الدقائق، وأنقذ فيه المرمى المصري، من فرص عدة مؤكدة، قبل أن ينجح منتخب السيلستي، في تسجيل هدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

الشناوي أوضح أن جهاز المنتخب، يتحدث معه منذ أيام قبل انطلاق البطولة، ويجهزه نفسياً للمشاركة بشكل أساسي في المونديال، وهو ما ساعده على التركيز الشديد والظهور بمستوى رائع، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدور الرائع الذي يلعبه معه الثنائي، عصام الحضري، قائد الفريق وحارس التعاون السعودي، وشريف إكرامي، حارس المرمى الثالث، وزميله في الأهلي، مؤكداً أن الثنائي يدعمه وبكل قوة، وطالباه بضرورة التألق في كأس العالم.

وأوضح حارس «الفراعنة» أن الحضري وإكرامي يمكن لأي منهما أن يحرس مرمى المنتخب في المونديال وسيظهر بالمستوى نفسه وأفضل بكثير، موجهاً الشكر لهما على دعمه ومساندته، وأنه سيقاتل بكل قوة من أجل الحفاظ على مستواه، والحفاظ على نظافة شباك منتخب مصر في مباراتي روسيا والسعودية من أجل بلوغ الدور الثاني للمونديال وتحقيق أهم أحلام الشعب المصري. وأشار الشناوي إلى أنه كان يتمنى أن يحافظ على شباكه نظيفة في مواجهة أوروجواي، خاصة في ظل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون ولكن في النهاية، رجحت الخبرة، كفة لاعبي السيلستي ونجحوا في حصد الفوز و3 نقاط غالية، موضحاً أن المنتخب المصري سيعوض تلك الخسارة وسيعبر إلى الدور الثاني.

وعبر لاعبو المنتخب المصري عن تقديرهم الشديد لموقف زميلهم حارس المرمى محمد الشناوي، والذي رفض تسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي، والتي انتهت بفرز منتخب السيلستي بهدف دون مقابل في بداية مشوار الفريقين.

وبعد نهاية اللقاء وخلال تسلم حارس المرمى المصري جائزة أفضل لاعب في المباراة، فوجئ بأنها مقدمة من جانب إحدى شركات الخمور العالمية وهي عبارة عن زجاجة خمر، حيث رفضها الحارس الدولي تماماً وامتنع عن تسلمها وغادر مباشرة نحو حافلة الفريق التي كانت ستغادر مدينة ييكاترنبرج للعودة إلى جروزني عاصمة الشيشان مقر إقامة البعثة. وأشاد لاعبو منتخب مصر بموقف حارس مرماهم ورفضه تسلم الجائزة كما هنأوه على مستواه الخرافي في أول مباراة رسمية له مع المنتخب وتألقه اللافت للأنظار ولولاه لاهتزت الشباك بأكثر من هدف. وغرد عصام الحضري حارس الفراعنة وقائد الفريق لزميله، معبراً عن فخره بما قدمه في اللقاء ونجاحه في التألق، وتمنى للفريق أن يواصل مشواره في كأس العالم بكل قوة.