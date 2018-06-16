«الفراعنة» إلى سان بطرسبورج لمواجهة روسيا «الحاسمة»

سان بطرسبورج (الاتحاد)

تغادر بعثة المنتخب المصري مدينة جروزني عاصمة الشيشان عصر اليوم في طريقها إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية، تمهيداً لمواجهة منتخب روسيا يوم بعد غدٍ، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

ويختتم المنتخب المصري، تدريباته في مدينة جروزني صباحاً، قبل أن يغادرها في طريقه إلى سان بطرسبورج، على أن يؤدي تدريبه الأخير بملعب المباراة مساء غد، بجانب مؤتمر صحفي يحضره، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، وعصام الحضري حارس مرمى وقائد الفريق، للحديث عن مواجهة صاحب الأرض والجمهور، بحثاً عن تعويض الخسارة الماضية أمام منتخب أوروجواي في الجولة الأولى، والتي جاءت في توقيت قاتل، وبعد مجهود جبار من اللاعبين للحفاظ على التعادل والخروج بنقطة تساعد في مهمة التأهل للدور الثاني من المونديال.

وطالب الأرجنتيني هيكتور كوبر، لاعبي المنتخب المصري، بضرورة نسيان ما حدث خلال مباراة أوروجواي سريعاً، وعدم الاستسلام للإحباط، والتركيز في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المنتخب أمامه مباراتان مهمتان أمام روسيا والسعودية، وإذا فاز بهما فإنه من المنتظر أن يحجز مكاناً في دور الستة عشر من البطولة، وتحقيق إنجاز كبير وغير مسبوق على الإطلاق للكرة المصرية.

وقال كوبر للاعبيه، إنهم قدموا صورة مشرفة لكرة القدم المصرية، أمام أوروجواي، حيث لم يكن الفريق يستحق الخسارة على الإطلاق، ولولا الغفلة الدفاعية الأخيرة، وكذلك عدم توفيق لاعبي خط الهجوم في تسجيل الفرص التي لاحت لهم طوال اللقاء، لخرج الفريق بنتيجة الفوز و3 نقاط غالية، ولكنها كرة القدم، وإنه يجب الإيمان بقدرة المنتخب على الفوز والعبور إلى الدور الثاني من البطولة، وإن الأمل لا يزال قائماً في تحقيق الهدف الرئيس.