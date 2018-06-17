المانشافت «3 من 3»

موسكو (أ ف ب)

تبدو الفرصة سانحة أمام رجال لوف لبدء حملتهم بفوز، استناداً إلى المواجهات السابقة للألمان ضد المكسيك، آخرها في نصف نهائي كأس القارات الصيف الماضي على الأراضي الروسية، عندما اكتسحت «تريكولور» بنتيجة 4-1 رغم مشاركتها بتشكيلة رديفة إلى حد كبير.

وستكون مواجهة اليوم على الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية في 15 يوليو، الرابعة بين الألمان والمكسيكيين في نهائيات كأس العالم. وخرج «المانشافت» منتصراً حتى الآن من كل المباريات، بداية من الدور الأول عام 1978 بنتيجة كاسحة 6- صفر، وربع نهائي 1986 في المكسيك بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً، وأخيراً في ثمن نهائي 1998 2-1 بفضل هدف في الدقائق الأخيرة لمدير المنتخب حالياً أوليفر بيرهوف.

ولكن على أبطال العالم الذين توجوا بلقبهم الرابع قبل أربعة أعوام على حساب الأرجنتين، بهدف الغائب عن النهائيات الحالية ماريو جوتزه، الارتقاء بمستواهم إذا ما أرادوا تأكيد تفوقهم على المنتخب الأميركي الشمالي.