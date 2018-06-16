ألمانيا و المكسيك.. «بداية بطل»!

موسكو (د ب أ)

يستهل المنتخب الألماني اليوم مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018، بمواجهة نظيره المكسيكي على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة موسكو، وسط بعض التساؤلات يتعلق أهمها بلاعب الوسط مسعود أوزيل.

فقد عانى صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، البالغ 29 عاماً، خلال الفترة الماضية، من مشكلات في الظهر والركبة، إلى جانب حالة الجدل التي أثارها وزميله بالمنتخب إيلكاي جويندوجان إثر لقائهما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة البريطانية لندن في مايو الماضي. وكان لقاء اللاعبين، وهما من أصول تركية، بالرئيس التركي والتقاط صورة معه قبل فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية التركية، قد أثارا حالة من الجدل على نطاق واسع وانتقادات حادة بحق اللاعبين.

ووجهت صافرات استهجان ضد جويندوجان خلال المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الألماني قبل المونديال، أمام نظيره السعودي.

وحظي الثنائي بدعم العديد من زملائهما بالمنتخب بالألماني، ومن بينهم حارس مرمى وقائد المنتخب مانويل نوير والمدافع ماتس هاميلز ولاعب الوسط توني كروس، ولكن الموقف لا يزال يلقي بظلاله على اللاعبين بعدها.