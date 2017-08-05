جان جينيه: هنا.. لعب جريء يحطم هيبة السرد الروائيّ

ترجمة حسّونة المصباحي

في المجلّد الذي أصدرته دار «غاليمار» الفرنسيّة»، والذي يحوي جميع النصوص التي كتبها جان جينيه في فترة الصمت الطويلة، نص بعنوان: «العدّو المعلن عنه»، وفيه يقدّم جان جينيه، بأسلوبه البديع، جملة من الخواطر والآراء عن رائعة دستويفسكي «الإخوة كارامازوف». هنا ترجمة لهذا النص.

الروائع الفنيّة والأدبيّة هي الشّكل الأعلى للفكر الإنساني، أو هي الشكل الأعلى الممنوح للفكر الإنساني، لنمرّ إلى دستويفسكي، أو بالأحرى إلى «الإخوة كارامازوف»، الرائعة الروائيّة، الكتاب العظيم، الاستقصاء الجريء للأرواح، إفراط الإفراطات جميعها! هذه الطريقة في المعاينة هي أيضا طريقتي. تنضاف إليها رغبة في الضحك أمام التضليل الأشدّ اصطناعيّة، والأشدّ واقعيّة، والذي يكوّن مصير هذا الكتاب. أخيراً استطاع دستويفسكي أن ينجح في أن يجعله عظيما: تهريج هائل ودنيء في نفس الوقت لأنه يُمارَس ضدّ كلّ ما يجعل منه روائيّا شغوفاً بفنه. تهريج يمارس ضده هو ذاته، وبوسائل طفوليّة وذكيّة يستعملها بنفس النيّة الخبيثة، والعنيدة للقديس بولص.

لعبة الفن الجميلة

من المحتمل أن يكون تولستوي قد رغب في كتابة روايته بشكل جديّ . غير أنه وهو يكتبها، لا بدّ أنه ابتسم ساخرا من دستويفسكي روائيّا. وأخيرا استسلم للابتهاج الكامل، وشرع يلعب لعبته الجميلة. وبما أنني أجهل أساليب البناء الروائيّ، فإنني لا أدري إلى حدّ الآن ما إذا كان الكاتب يبدأ الكتابة بالبداية أم بالنهاية. بخصوص «الإخوة كارازوف»، يمكن القول بإنه من المستحيل عليّ أن أميّز إن كان دستويفسكي قد بدأ بزيارة عائلة كارامازوف لـ «زوزين»، ولكن حتى لو كان عليّ أن أنتظر موت وتعفّن زوزين، فإن القلق يكون قد استبدّ بي منذ تلك اللحظة. الجميع ينتظرون معجزة، لكن على العكس من ذلك. وعوض أن تظلّ الجثّة سليمة، فإنها تبدأ في التعفّن في الحال. عندئذ، وبنوع من العناد اللذيذ، يشرع دستويفسكي في استعمال كلّ شيء بهدف بعث البلبلة والحيرة في نفوسنا. نحن ننتظر أن تكون جروشانكا دنيئة: عند كاترينا ايفانوفا، يرى إليوشا في الأول فتاة جميلة، ظاهريّا طيّبة وكريمة للغاية. وعند تهيّجه، يعاين فيها حنانا واعترافا بالجميل. إذ ذاك تقبّل كاترينا ايفانوفا يده. وفي الحين تضطرب جروشانكا فترفع يد كاترينا ايفانوفا بالقرب من فمها، ثمّ تنفجر ضاحكة، وتسبّ منافستها. وبسبب تلك الإهانة تطرد كاترينا جروشانكا.