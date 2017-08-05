أسهم أوروبا تتراجع صباحاً مع هبوط «سويس ري»

ميلانو (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية أمس مع تركيز المستثمرين على مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة، وتضرر سهم سويس ري بعدما أعلنت شركة التأمين عن أرباح دون التوقعات.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% ويتجه لإنهاء الأسبوع مستقرا عقب خسائر على مدى أسبوعين متتاليين.

ونزل المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.2% بينما استقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني.

وشكل سهم سويس ري أكبر ضغط على المؤشر ستوكس 600 بهبوطه 3.4% بعدما قالت ثاني أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، إن صافي ربحها في النصف الأول نزل 35% ليأتي دون التوقعات.

غير أن سهم رويال بنك أوف سكوتلاند، الذي لم يحقق أرباحا سنوية منذ 2007، صعد 3.5% بعدما تحول البنك البريطاني إلى تحقيق أرباح في النصف الأول مع استمرار تعافيه.

وعند الفتح تراجع المؤشر داكس الألماني 0.08% بينما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.06%.