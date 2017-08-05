أسهم أوروبا تتراجع صباحاً مع هبوط «سويس ري»

ميلانو (رويترز)
انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية أمس مع تركيز المستثمرين على مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة، وتضرر سهم سويس ري بعدما أعلنت شركة التأمين عن أرباح دون التوقعات.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% ويتجه لإنهاء الأسبوع مستقرا عقب خسائر على مدى أسبوعين متتاليين.
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وشكل سهم سويس ري أكبر ضغط على المؤشر ستوكس 600 بهبوطه 3.4% بعدما قالت ثاني أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، إن صافي ربحها في النصف الأول نزل 35% ليأتي دون التوقعات.
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وعند الفتح تراجع المؤشر داكس الألماني 0.08% بينما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.06%.