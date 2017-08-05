«نيكي» الياباني يتراجع مع صعود الين وينهي الأسبوع مستقراً

طوكيو (رويترز)

تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات أمس، مع ارتفاع الين لأعلى مستوياته في سبعة أسابيع، مما طغى على حالة التفاؤل بنتائج الأعمال، بينما صعد سهم مازدا موتور قبل إعلان متوقع عن تحالف مع تويوتا موتور. وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.4% ليغلق عند 19952.33 نقطة، لكنه ظل مستقراً على مدى الأسبوع.

وساهمت بيانات ضعيفة غير متوقعة عن قطاع الخدمات الأميركي في تقليص شهية المستثمرين للمخاطرة وانخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع أمام العملة اليابانية إلى 109.85 ين أمس.

وحققت الشركات اليابانية التي أعلنت نتائجها الفصلية حتى الآن زيادة نسبتها 12.9% في أرباح التشغيل، وفاقت 60 بالمئة منها توقعات السوق، وفقاً لما ذكرته أوكاسان للأوراق المالية. وأنهى سهم مازدا موتور التعاملات مرتفعاً 2.8%، بعدما أعلنت الشركة ومنافستها تويوتا موتور أمس عن خطط لبناء مصنع لتجميع السيارات في الولايات المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار، في إطار مشروع جديد مشترك. ونزل سهم تويوتا 0.1%. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 1631.45 نقطة، ليواصل تفوقه على المؤشر نيكي منذ يونيو، بفضل الأداء القوي لأسهم الشركات الصغيرة.