البرازيل وسويسرا «مداواة الجراح»

سوتشي (د ب أ)

يتطلع المنتخب البرازيلي إلى استغلال مباراته أمام سويسرا، على ملعب «روستوف أرينا» اليوم، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2018، في مداواة الجرح العميق المتمثل في الهزيمة المهينة التي تعرض لها «راقصو السامبا» في مونديال 2014 بالبرازيل.

ولا تزال هزيمة البرازيل على أرضه أمام ألمانيا1-7 في الدور قبل النهائي من نسخة 2014 هي الأسوأ لـ«راقصي السامبا» منذ الهزيمة الشهيرة والصادمة لمنتخب البرازيل على أرضه في مونديال 1950، عندما كان متقدماً أمام أوروجواي 1-صفر في المباراة الحاسمة للقب حينذاك، ثم نجح أوروجواي في قلب الموازين لمصلحته بالفوز 2- 1 ليتوج باللقب عبر المباراة التي عرفت باسم «ماراكانازو».

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراته أمام سويسرا في المجموعة الخامسة بتشكيلة أساسية مختلفة تماماً عن التي خسرت أمام ألمانيا في بيلو هوريزونتي قبل أربعة أعوام، وهى الهزيمة التي أطاحت بالمدير الفني لويس فيليبي سكولاري، وأثارت الشكوك حول مكانة البرازيل في كرة القدم الحديثة في ظل غيابها أيضاً عن منصة التتويج بالمونديال منذ عام 2002.

وحل دونجا مكان سكولاري لكن العروض المتواضعة للمنتخب البرازيلي استمرت بعدها ليطيح الاتحاد البرازيلي بدونجا، ويعين تيتي الذي أعاد الفريق إلى المسار الصحيح من جديد.