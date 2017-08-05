الطلبيات الصناعية بألمانيا تفوق التوقعات في يونيو

برلين (أ ف ب)

تخطى حجم الطلبيات الصناعية في ألمانيا مستوى التوقعات لشهر يونيو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة عززت سلسلة من المؤشرات الإيجابية المسجلة في أكبر اقتصاد أوروبي.

وازدادت العقود الجديدة المبرمة في يونيو بمعدل نقطة مئوية واحدة عن الصفقات التي عُقدت الشهر السابق، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي «ديستاتيس» استند إلى أرقام مؤقتة ومصححة للأخذ بالمتغيرات الموسمية.

وكان المحللون الذين استطلعت شركة «فاكتست» آراءهم، توقعوا نمواً بنسبة 0.5 نقطة مئوية في يونيو.

وتلى هذا الازدياد ارتفاعاً في الطلبيات الصناعية بنسبة 1.1% في مايو. وتعد الطلبيات الصناعية مؤشراً إلى مدى النشاط الاقتصادي المتوقع في الفترة المقبلة، لذا فهي تراقَب عن كثب.