«باركليز»: 52 دولاراً للبرميل سعر برنت في 2017 و2018

لندن (رويترز)

قال باركليز أمس إن أسعار النفط قد تشهد تصحيحاً نزولياً في الربع الحالي، لأن العوامل التي دعمت الأسعار في يوليو لن تستمر، ومن بينها ظروف الاقتصاد الكلي المواتية والنمو الموسمي للاستهلاك وانخفاض المخزونات والاضطرابات الجيوسياسية.

وذكر بنك الاستثمار في مذكرة أن موجة الصعود التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة ترجع إلى تقلص مراكز البيع لا إلى دخول مراكز شراء جديدة للسوق.

وأضاف البنك «العوامل الأساسية تظل غير مستقرة هذا الربع. لذا نرى أن أي صعود يأتي قبل أن تشهد المخزونات مزيداً من الانخفاضات الجوهرية لن يدوم طويلا». وأبقى البنك على توقعاته لخام برنت في الربع الثالث عند 49 دولاراً للبرميل.

لكن إذا شهد الربع الأخير عوامل مثل استمرار انخفاض المخزونات وانضباط أوبك في مستويات الإنتاج وتراجع إنتاج فنزويلا، فإن أسعار برنت قد ترتفع إلى 54 دولاراً للبرميل.