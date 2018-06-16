الذهب يهبط لأدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف

نيويورك (رويترز)

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف أول أمس الجمعة مع إقبال مستثمرين من الصين قلقين بشأن الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة على بيع المعدن النفيس، وانضم آخرون إلى موجة المبيعات بعد أن تراجعت الأسعار عن مستوى الدعم الفني 1290 دولارا للأوقية (الأونصة).

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية كبيرة على واردات من الصين، وهددت بكين بالرد بالمثل وهو تهديد نفذته في وقت لاحق. وقال جورج جيرو المدير التنفيذي في آر.بي.سي ويلث مانجمنت «أكبر المشترين للذهب مؤخرا هم الصين والهند وروسيا.

الصين بدأت موجة مبيعات وصناديق التحوط بدأت في البيع بعد (الإعلانات التجارية الأميركية والصينية).. وذلك دفع الأسعار للهبوط».

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1279.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن سجل في وقت سابق 1276.15 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر. وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة قدرها 1.5 بالمئة.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 2.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1278.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 16.56 دولار للأوقية منهية الأسبوع على خسارة قدرها 1.1 بالمئة.

وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 888.30 دولار للأوقية موسعا خسائره على مدى الأسبوع إلى 1.4 بالمئة، بينما تراجع البلاديوم 2.0 بالمئة إلى 988.20 دولار للأوقية لينهي الأسبوع على خسارة قدرها 2.8 بالمئة.