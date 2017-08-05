الدولار يرتفع أمام سلة من العملات

لندن (رويترز)

يتجه الدولار صوب تحقيق أكبر مكسب في يوم واحد هذا العام مقابل سلة من العملات المنافسة بعد تقرير قوي للوظائف في يوليو وتعليقات لجاري كوهين رئيس المجلس الاقتصادي الوطني قال فيها إن الإدارة الأميركية تعكف على خطة ضريبية ستعيد أرباح الشركات إلى الولايات المتحدة.

وقفز مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة نحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 93.774.

وهبط اليورو ما يزيد على واحد بالمئة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أيام عند 1.1729 دولار.

ومقابل العملة اليابانية، ربح الدولار 0.9% ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.04 ين مرتفعا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله مؤخرا.

ولامس الدولار مستوى 0.9763 فرنك سويسري وهو أعلى مستوياته مقابل الفرنك في أكثر من ستة أسابيع.