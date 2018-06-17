فرنسا تفكك سوق «بلاك هاند» الإلكتروني غير القانوني

باريس (د ب أ)

فككت فرنسا أحد أكبر الأسواق الإلكترونية غير القانونية على الإنترنت المظلم.

وقالت وزارة الميزانية الفرنسية، في بيان أمس السبت، إنه لأكثر من عامين عرض منتدى «بلاك هاند» أشياء وخدمات غير قانونية للبيع، بما في ذلك مخدرات وأسلحة ووثائق مزورة وبيانات مصرفية مسروقة. وجرى القبض على المديرين الرئيسين للموقع وعدة أشخاص آخرين في العمليات التي تم تنفيذها في عدة مدن، ودخل المحققون على خوادم المنتدى لمصادرة البيانات الهائلة المخزنة عليه.

ووصفت الوزارة «بلاك هاند» بأنه إحدى أهم المنصات غير القانونية النشطة في فرنسا.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص في البلاد لديهم حسابات على الموقع.