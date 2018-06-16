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باريس: مقترح ميركل بشأن اليورو ليس كافياً
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تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018

باريس (د ب أ)

تتمسك فرنسا في الجدل حول إصلاح الاتحاد النقدي والاقتصادي في منطقة اليورو بوضع موازنة خاصة للمنطقة بهدف مساعدة الدول على نحو أفضل في التغلب على صعوبات مالية.

ووصف وزير المالية الفرنسي برونو لومير مقترح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم دول في منطقة اليورو على المدى القصير عبر مظلة إنقاذ اليورو (إي إس إم) بأنه فكرة مثيرة للاهتمام يمكن البناء عليها.

وقال لومير في تصريحات لمجلة «دير شبيجل» الألمانية الصادرة أمس السبت: «لكن لنقول بوضوح: هذا لن يكفي وحده.

هذا المقترح لا يجعل وضع موازنة خاصة لمنطقة اليورو غير ضروري». وبحسب مصادر من باريس، يعتزم لومير ونظيره الألماني أولاف شولتس إجراء مشاورات في هامبورج مجددا حول خطة لتعزيز منطقة اليورو.

وتسعى فرنسا وألمانيا إلى الاتفاق على مقترحات إصلاح مشتركة بنهاية يونيو الجاري وطرح هذه المقترحات خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة. ... المزيد
     
 

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