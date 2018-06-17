أكبر خسارة أسبوعية للنحاس منذ أبريل

لندن (رويترز)

سجلت أسعار النحاس أدنى مستوى في حوالي أسبوعين امس الجمعة وأكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل متضررة من مخاوف من تباطؤ النمو في الصين أكبر مشتر للمعادن وتداعيات رسوم جمركية أمريكية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بواقع 25 بالمئة على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار وتوعد بفرض المزيد من الرسوم إذا اتخذ العملاق الآسيوي إجراءات انتقامية، وهو ما فعلته بكين في غضون ساعات.

ومن شأن تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أن يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني الذي يبدأ بإظهار فتور تحت وطأة حملة مستمرة منذ سنوات على القروض العالية المخاطر.

وقال اولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك «الوقت ليس مناسبا الآن لصعود أسعار النحاس».