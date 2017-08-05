الطلب على المساحات المكتبية الصغيرة إلى ارتفاع في أبوظبي

سيد الحجار(أبوظبي)

تراجعت إيجارات المساحات المكتبية في بعض مناطق أبوظبي بمعدلات متباينة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط زيادة في المعروض، فيما استمر الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الصغيرة «البيزنس سنتر»، لاسيما في وسط العاصمة، حسب متعاملين في السوق ومسؤولين في شركات عقارية في الإمارة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الأسعار التنافسية لـ «البيزنس سنتر» تشجع كثيرا من العملاء على اقتناص الفرص، واستئجار مساحات جديدة بأسعار مناسبة، لاسيما لأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة.

وأكدوا أن تصحيح الأسعار حاليا ينعكس إيجابا على مجتمع الأعمال في أبوظبي، ويساعد الشركات على توسعة أعمالها وأنشطتها التجارية، وافتتاح أفرع جديدة، فضلا عن مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والاستثمارات الناشئة على بدء أعمالهم الخاصة.

وكشف تقرير صادر عن شركة استيكو للاستشارات العقارية مؤخرا، عن انخفاض إيجارات المكاتب في أبوظبي بنسبة 2% خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع الأول من ذات العام، وبلغت نسبة الانخفاض السنوي 9%، مشيراً إلى أن الأسعار في بعض الوحدات كانت أقل بنسبة 15% من سعر السوق. ولا يزال الطلب أفضل حالياً على الوحدات الأصغر حجماً والتي يتم عرضها مع حوافز للحفاظ على المستأجرين.