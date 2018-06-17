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كلام آخر

الاستثمارات المتعاظمة نحو الإمارات
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تاريخ النشر: الأحد 17 يونيو 2018

محمد كركوتي karkouti@hotmail.com‭

عندما تصدر الأرقام عن مؤسسات دولية رصينة، تُبرز على الساحة المعنية حقائق المشهد العام فيها.

إن كانت سلبية يحتاج الأمر إلى جهود وحراك لخفض سلبيتها، وإن كانت إيجابية لا يكفي هنا التمتع بصداها، بل تتطلب الحالة الحفاظ على مضمونها، والأهم البناء عليها وتطويرها، والانتقال بها من مستوى رفيع إلى أرفع.

كثير من البلدان غير الراشدة، تتعاطى مع الأرقام السلبية التي تخصها بعدائية معلنة! ولولا ذلك، لكانت حققت كثيراً من التطوير منطلقة من حقائق الأرقام، لا من وهم التمنيات والرفض.

فالرد «البليغ» على حقيقة سلبية، يبقى دائماً العمل على تغييرها أو تقليل آثارها، أو معالجة مكامن الضعف فيها.

إنها بديهيات من يرغب بالتطور نحو الأمام، لا باتجاه الخلف.

تستطيع الإمارات أن تفخر بآخر قائمة أعلنها «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» المعروف اختصاراً بـ «أونكتاد»، بأنها حلت في المركز الأول عربياً على صعيد جذب الاستثمارات المباشرة، كما احتلت المركز الثاني في هذه القائمة في غرب آسيا، وارتفعت إلى الثلاثين عالمياً، بعد أن قفزت خمس مراتب العام الماضي. ... المزيد
     
 

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