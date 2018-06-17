الاستثمارات المتعاظمة نحو الإمارات

محمد كركوتي karkouti@hotmail.com‭

عندما تصدر الأرقام عن مؤسسات دولية رصينة، تُبرز على الساحة المعنية حقائق المشهد العام فيها.

إن كانت سلبية يحتاج الأمر إلى جهود وحراك لخفض سلبيتها، وإن كانت إيجابية لا يكفي هنا التمتع بصداها، بل تتطلب الحالة الحفاظ على مضمونها، والأهم البناء عليها وتطويرها، والانتقال بها من مستوى رفيع إلى أرفع.

كثير من البلدان غير الراشدة، تتعاطى مع الأرقام السلبية التي تخصها بعدائية معلنة! ولولا ذلك، لكانت حققت كثيراً من التطوير منطلقة من حقائق الأرقام، لا من وهم التمنيات والرفض.

فالرد «البليغ» على حقيقة سلبية، يبقى دائماً العمل على تغييرها أو تقليل آثارها، أو معالجة مكامن الضعف فيها.

إنها بديهيات من يرغب بالتطور نحو الأمام، لا باتجاه الخلف.