مصر ترفع أسعار الوقود لخفض تكلفة دعم الطاقة

القاهرة (رويترز)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس السبت إن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات «السيرفيس والتاكسي الجديدة» ستكون بين 10 و20 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

ورفعت مصر صباح أمس أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وأضاف مدبولي في بيان صحفي أنه سيتم «التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة».

رفعت الحكومة المصرية، أمس السبت، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.