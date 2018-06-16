«بلووم» تعتزم التوسع في السوقين السعودي والمصري

سيد الحجار (أبوظبي)

تعتزم شركة بلووم القابضة التوسع في السوقين السعودي والمصري بعدة قطاعات خلال الفترة المقبلة، بحسب سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال مهتدي لـ «الاتحاد»، إن الشركة تعتزم التوسع في قطاعات التعليم والمرافق والإسكان في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت تطورت ملحوظة مؤخرا وفق رؤية 2030، مع إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الجديدة بمختلف القطاعات، ما يعزز من فرص الشركة للتوسع بالسوق السعودي.

وأوضح أن الشركة تعتزم تنفيذ عدد من المدارس الجديدة بالمملكة، فضلا عن دراسة تنفيذ عدد من مشاريع الإسكان بالتعاون مع شركاء بالمملكة، لافتاً إلى توقيع شركة «بي. إف إم»، إحدى الشركات التابعة لـ«بلووم القابضة»، والمتخصصة في تقديم مجموعة شاملة من خدمات إدارة المرافق المتكاملة، مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة «الكفاح العقارية»، لتعزيز التعاون في مجال تقديم خدمات إدارة المرافق والاستشارات ذات الصلة في السعودية.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل كل من «بي.إف إم» و«الكفاح القابضة» على إنشاء شراكة استراتيجية لتقديم حلول إدارة المرافق المتكاملة في المملكة العربية السعودية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، كما ستسمح الاتفاقية لشركة «بي.إف إم» بتوسيع خدماتها في إدارة المرافق.