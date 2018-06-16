الذكاء الاصطناعي يرسم صورة البنوك في المستقبل

حسام عبدالنبي (دبي)

تختلف الصورة التقليدية لفروع البنوك في المستقبل القريب فبعد أعوام من الشكل التقليدي لفرع البنك الواسع المساحة والمكتظ بالموظفين والعملاء بدأ شكل الجيل الجديد من فروع البنوك في الظهور من خلال فرع صغير الحجم والذي يعتمد على أداء الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا ومن دون حاجة إلى موظفين تقريباً.

ستبدأ رحلة زيارة فروع البنوك في المستقبل قبل الزيارة فعلياً ومن خلال استخدام الهاتف المحمول حيث سيتمكن العملاء من إصدار تذكرة انتظار الدور في الفروع إلكترونياً عبر الهاتف المتحرك وقبل الوصول إلى الفرع بحيث لايضطر العميل للانتظار في طابور طويل من أجل الحصول على الخدمة أو شراء منتج مصرفي معين.

وللحصول على إجابة عن أي استفسار سيتمكن عملاء البنوك من التواصل مع منصات للذكاء الاصطناعي للإجابة عن كافة استفساراتهم بدلاً من الاتصال بمركز الاتصال التابع للبنك والانتظار لفترة على الهاتف والمعاناة من قلة خبرة بعض موظفي مركز الاتصال وعدم إلمامهم الكافي بتفاصيل المنتجات والخدمات المصرفية، فقبل أيام أعلن أحد البنوك المحلية عن تقديم برنامج «تشات بوت» المعرفي لموظفيه والذي يتيح لهم التفاعل مع منصة IBM للذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على الإجابة عن الأسئلة وإيجاد الحلول أو توجيه الطلبات المعلقة إلى المستشارين البشريين (بسرعة)، معلناً أنه من شأن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تعزيز تجربة الموظف عند مواجهة عوائق فنية في العمل حيث سيبدأ البنك بجعل النظام متاحاً لجميع موظفيه للرد على الاستفسارات وسيتمكن برنامج «تشات بوت» من الإجابة على الأسئلة البسيطة في لحظة، بينما يقوم بتوجيه الموظفين إلى المستشار البشري للإجابة على الأسئلة الأكثر تعقيداً.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، إن التقنيات الجديدة تعزز باستمرار تجارب كل من الموظفين والعملاء على حد سواء، مؤكداً أنه في المستقبل القريب سيتمكن عملاء البنك من الحصول على إجابات على استفساراتهم البسيطة من دون أي وقت انتظار عبر خدمة الدردشة مع منصة الذكاء الاصطناعي.