الفجيرة يخوض 4 نزالات في مونديال التايكواندو

محمد فاضل (عمان)

يخوض اليوم 4 من لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية نزالاتهم في اليوم الثاني لبطولة العالم للأندية للتايكواندو المقامة في العاصمة الأردنية عمان، حيث يلعب حسن علي حسن المسماري في وزن 59 كجم تحت 17 سنة للحزام الأسود، وعبد الباسط الكيلاني في وزن 58 كجم رجال ملون، وعمر سليمان المزروعي في وزن 59 تحت 17 سنة، وعمار سالم المسماري في وزن 68 كجم ملون تحت 17 سنة.

وكانت البطولة قد انطلقت أمس، بمشاركة 665 لاعباً ولاعبة من 45 نادياً من مختلف دول العالم، ويمثل نادي الفجيرة للفنون القتالية التايكواندو الإماراتي، وأوقعت القرعة لاعبي الفجيرة في مواجهات قوية مع لاعبين من أندية تتمتع بمستويات متطورة.

من جانب آخر، أكد إيهاب بنات عضو مجلس جبل عمان للتايكواندو، أن فوز الفجيرة باستضافة الجائزة الكبرى للتايكواندو 2018 إنجاز أسعد الأسرة الرياضية العربية، كون الإمارات ستكون أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث والذي سيكون نقطة قوة تمكن رياضة التايكواندو في منطقتنا للانطلاق نحو الأفضل.

وقال جمال الصقور، رئيس لجنة الفحوص في الاتحاد الأردني للتايكواندو، إن استضافة الإمارات لبطولة الجائزة الكبرى في الفجيرة، حدث مهم ومفرح وفخر لنا في تايكواندو دول الشرق الأوسط والوطن العربي.

وأضاف: بالتأكيد ستخدم هذه الاستضافة المنطقة بشكل كبير، متقدماً بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لدعمه إنجاح فوز ملف التنظيم، واصفاً نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمميز والنشيط عربياً وآسيوياً، وأن الخبرة التي حصل عليها من تنظيمه لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة سنوياً ساهم بمنحها سمعه عالية، لكون بطولة الفجيرة قوية وكبيرة بذات الحجم.

من جهته، وصف خضر خليفة خضر، مدير بطولة أندية العالم، فوز الفجيرة باستضافة الجائزة الكبرى بإنجاز صادف أهله، وقال: نحن سعداء لذلك، ونتمنى أن يكون لأبطالنا العرب عموماً، والإماراتيين خصوصاً، حصة مميزة بميدالياتها.