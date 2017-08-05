164 رامياً ورامية في بطولة آسيا

حسن رفعت (أستانا)

تنطلق اليوم منافسات البطولة الآسيوية السابعة لرماية الأطباق «التراب» في العاصمة الكازاخستانية أستانا، والتي تستمر حتى 13 أغسطس الجاري، بمشاركة 188 رامياً ورامية يمثلون 17 دولة هي: الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان ولبنان والصين وتايوان وتايلاند وكازاخستان والهند وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأوزبكستان.

ويشارك رماتنا اليوم في البطولة التي تعد باكورة المسابقات القارية، ويخوض 20 رامياً التحدي يمثلون ست دول هي: الإمارات والكويت والصين والهند وكوريا الجنوبية وعمان، وتقتصر المشاركة على الرجال فقط، ويحمل معظم الرماة في سجلاتهم ألقاباً عديدة على المستويين القاري والدولي.

ويمثلنا في البطولة في مسابقة الفرق سيف مانع الشامسي وخالد سعيد الكعبي ويحيى سهيل المهيري، إلى جانب مشاركتهم في الفردي، ولعل حظوظنا كبيرة على صعيد الفرق والفردي معاً، إذا ما حقق أي من رماتنا المعدلات التي حققوها في التدريب الحر والتدريب الرسمي الذي شاركوا فيه أمس على ميادين أستانا الأولمبية الحديثة.

ويتصدر الترشيحات الصيني هيو بنيان والهندي محمد أساب والكويتي أحمد العفاسي إلى جانب رماتنا، وذلك وفق البطولات التي حققها كل منهم من قبل، ولكن رماية الأطباق لا تعرف التكهنات ولا تستند إلى الماضي، فلحظة الرمي هي الفيصل.

وكان رماتنا قد خاضوا التدريب الرسمي أمس بحماس، ويحدوهم الأمل في إحراز إنجاز يضاف إلى إنجازاتهم التي حققوها من قبل على المستويات كافة.

وتأتي أهمية البطولة كونها تشهد تحول الكثير من رماة الدبل تراب إلى رماية التراب، وتعد بروفة جادة وحقيقية لبطولة العالم التي تحتضنها العاصمة الروسية موسكو من 30 أغسطس وحتى الحادي عشر من نوفمبر، علاوة على أنها تعطي مؤشرات واقعية للأجهزة الفنية لتصحيح مسارات رماتها قبل العام المقبل الذي سيشهد منح بطاقات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتضمن برنامج البطولة منافسات التراب اليوم، ثم التدريب الرسمي لبطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» غداً، ويشهد يوما الاثنين والثلاثاء المقبلان منافسات بطولة التراب، وتقام بطولة الزوجي المختلط للتراب «رام ورامية» ويوم الأربعاء، ويقام التدريب الرسمي لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» الخميس المقبل، فيما تقام المنافسات يومي 11 و12 أغسطس، وتقام منافسات بطولة الزوجي المختلط للإسكيت في ختام البطولة يوم 13 أغسطس الجاري.