«موانئ دبي»: ماضون في إجراءات تحكيم محطة «دوراليه للحاويات»

دبي(الاتحاد)

أكدت موانئ دبي العالمية أمس، أنها ماضية في إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي فيما يتعلق بالاستيلاء غير القانوني من قبل حكومة جيبوتي على محطة «دوراليه للحاويات».‏‭

‬وأشارت ‬إلى ‬أن ‬هذا ‬الإجراء ‬قيد ‬النظر ‬حالياً ‬من ‬قبل ‬القضاء ‬المختص، ‬وأنها ‬بانتظار ‬قرار ‬المحكمة ‬بهذا ‬الشأن.

جاء ذلك رداً على تقارير مغلوطة تشير إلى أن موانئ دبي العالمية تفكر في تسوية النزاع خارج المحكمة.

ونفى متحدث باسم موانئ دبي العالمية صحة هذه التقارير، وقال: «يعد إجراء حكومة جيبوتي انتهاكاً لشروط عقد الامتياز الذي يظل سارياً ونافذاً بالكامل، وسنظل ملتزمين بشروط اتفاقية الامتياز التي قمنا بموجبها بتطوير وإدارة المحطة سنوات عديدة، وسننتظر حكم المحكمة ولن نفكر بأي خيار آخر للتسوية».