اندرسون يطيح تييم بـ «التخصص» في «واشنطن»

واشنطن (أ ف ب)

سدد الجنوب أفريقي كيفن اندرسون 21 إرسالا ساحقاً حسم في الأخير منها مباراته مع المصنف أول النمساوي دومينيك تييم، بينما حققت الكندية بيانكا أندريسكو إنجازاً تاريخياً بفوزها على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، وذلك ضمن دورة واشنطن الأميركية للتنس.

وفاز أندرسون في الدور الثالث الخميس على تييم 6-3 و6-7 (6-8) و7-6 (9-7) ليبلغ ربع نهائي الدورة التي تشكل استعداداً لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر انطلاقها في 28 أغسطس.

وفي لقاء استغرق ساعتين و46 دقيقة وأنقذ خلاله أندرسون (31 عاماً) فرصة لتييم للفوز بالمباراة، ثبت الجنوب أفريقي عقدته لمنافسه النمساوي الشاب (23 عاماً)، إذ تغلب عليه في سادس مواجهة بينهما.

وقال أندرسون: كسر (تييم) إرسالي في المجموعة الثالثة إلا أنني حققت إرسالات كبيرة، قمت بعمل رائع في النجاح بالإرسالات الأولى والتمكن من العودة إلى المباراة.