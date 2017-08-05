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أندريسكو تكتب التاريخ بانتصار رائع

اندرسون يطيح تييم بـ «التخصص» في «واشنطن»
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تاريخ النشر: السبت 05 أغسطس 2017

واشنطن (أ ف ب)

سدد الجنوب أفريقي كيفن اندرسون 21 إرسالا ساحقاً حسم في الأخير منها مباراته مع المصنف أول النمساوي دومينيك تييم، بينما حققت الكندية بيانكا أندريسكو إنجازاً تاريخياً بفوزها على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، وذلك ضمن دورة واشنطن الأميركية للتنس.

وفاز أندرسون في الدور الثالث الخميس على تييم 6-3 و6-7 (6-8) و7-6 (9-7) ليبلغ ربع نهائي الدورة التي تشكل استعداداً لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر انطلاقها في 28 أغسطس.

وفي لقاء استغرق ساعتين و46 دقيقة وأنقذ خلاله أندرسون (31 عاماً) فرصة لتييم للفوز بالمباراة، ثبت الجنوب أفريقي عقدته لمنافسه النمساوي الشاب (23 عاماً)، إذ تغلب عليه في سادس مواجهة بينهما.

وقال أندرسون: كسر (تييم) إرسالي في المجموعة الثالثة إلا أنني حققت إرسالات كبيرة، قمت بعمل رائع في النجاح بالإرسالات الأولى والتمكن من العودة إلى المباراة.

وقال تييم الذي لم يكسب سوى مجموعتين في مبارياته مع أندرسون (كلها على الملاعب الصلبة)، «لا أحبذ مواجهة لاعبين يتمتعون بإرسالات كبيرة بشكل عام، ماذا يمكنني أن أفعل؟، لا شيء». ... المزيد
     
 

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