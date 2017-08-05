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«البافاري» يطمح للعودة.. وبروسيا يبحث عن موسم استثنائي

السوبر الألماني يجدد «صراع الزعامة» بين البايرن ودورتموند

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تاريخ النشر: السبت 05 أغسطس 2017

برلين (د ب أ)

يدخل بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا وبروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا، البروفة الأخيرة قبل الموسم الجديد من خلال مباراة كأس السوبر الألماني اليوم.

ربما لا ينظر الفريقان وهما الأكثر نجاحاً في ألمانيا في السنوات الأخيرة، لكأس السوبر على اعتبارها بطولة كبرى، ولكن فرصة لاستعراض العضلات أمام الخصم الرئيسي قبل انطلاق الموسم الجديد من البوندسليجا في 18 أغسطس الجاري.

بايرن يدرك أن الفوز على دورتموند قد يعيد للفريق الثقة بعد موجة من النتائج المخيبة في جولة المباريات الودية للفريق.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن بعد الهزيمة أمام نابولي الإيطالي صفر/‏‏ 2: لقد خسرنا الكثير من المباريات خلال فترة الإعداد لكننا سنعمل بشكل قوي من أجل المباريات القليلة المقبلة.

ورغم الهزيمة أمام نابولي لكن الفريق المعدل لبايرن لم يظهر بشكل سيئ، ولكن ما يثير القلق حقا هو أن النادي البافاري فشل في هز الشباك للمرة الثالثة على التوالي. ... المزيد
     
 

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