السوبر الألماني يجدد «صراع الزعامة» بين البايرن ودورتموند

برلين (د ب أ)

يدخل بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا وبروسيا دورتموند بطل كأس ألمانيا، البروفة الأخيرة قبل الموسم الجديد من خلال مباراة كأس السوبر الألماني اليوم.

ربما لا ينظر الفريقان وهما الأكثر نجاحاً في ألمانيا في السنوات الأخيرة، لكأس السوبر على اعتبارها بطولة كبرى، ولكن فرصة لاستعراض العضلات أمام الخصم الرئيسي قبل انطلاق الموسم الجديد من البوندسليجا في 18 أغسطس الجاري.

بايرن يدرك أن الفوز على دورتموند قد يعيد للفريق الثقة بعد موجة من النتائج المخيبة في جولة المباريات الودية للفريق.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن بعد الهزيمة أمام نابولي الإيطالي صفر/‏‏ 2: لقد خسرنا الكثير من المباريات خلال فترة الإعداد لكننا سنعمل بشكل قوي من أجل المباريات القليلة المقبلة.