الفتح يستعير ساندرو

الرياض (د ب أ)

أعلنت إدارة نادي الفتح السعودي تعاقدها مع المحترف البرازيلي ساندرو مانويل لاعب فريق التعاون، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

جاء التعاقد مع ساندرو بتوصية من فتحي الجبال المدير الفني للفتح، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب البرازيلي مع الفتح منذ قدومه للفريق في شهر يناير الماضي بنظام الإعارة.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي الفتح سعد بن عبدالعزيز العفالق شكره وتقديره لإدارة نادي التعاون، ممثله في رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم، على تسهيلهم انتقال اللاعب.

في المقابل، عبر ساندرو عن سعادته بانتقاله وعودته لنادي الفتح، حيث قال: العودة للفتح مجدداً أمر يبعث بالسعادة، فقد تمكنت في فترة قصيرة من الانسجام مع زملائي.

اختتم ساندرو حديثه قائلاً: لدي الكثير لأقدمه، وأنا أمام تحدٍ جديد وقوي، وبإذن الله سأكون وفق تطلعات إدارة وجماهير نادي الفتح وتحقيق النتائج الإيجابية.