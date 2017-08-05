ليستر يضم إيهيناتشو

لندن (رويترز)

قال ليستر سيتي الإنجليزي، إنه ضم المهاجم كليشي إيهيناتشو لاعب مانشستر سيتي، وارتبط معه بعقد يمتد لخمس سنوات.

ولم تعلن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن ليستر دفع 25 مليون جنيه إسترليني «32.84 مليون دولار» لضم اللاعب النيجيري البالغ عمره 20 عاماً.

وهذا هو اللاعب الرابع الذي يضمه المدرب كريج شكسبير هذا الصيف، بعد المدافع هاري ماجواير والحارس إيلدين ياكوبوفيتش ولاعب الوسط فيسنتي إيبورا. وقال شكسبير لموقع ليستر الرسمي على الإنترنت: هي صفقة رائعة لنا. كليشي يملك موهبة كبيرة وأظهر ذلك على كل المستويات. وشارك إيهيناتشو، الذي أحرز 21 هدفاً في 64 مباراة مع سيتي، للمرة الأولى مع نيجيريا في 2015، وهز الشباك 6 مرات في 10 مباريات مع منتخب بلاده. وأضاف مدرب ليستر: تابعنا تطوره لبعض الوقت، ونعلم ما يمكن أن يقدمه من نوعيه لأداء هذه التشكيلة. وتابع: هو شاب ومتحمس للنجاح وجاهز للمرحلة المقبلة في تطوره، وأنا سعيد بوجوده في صفوف ليستر سيتي.