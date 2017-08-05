البنزرتي ينتقد لاعبيه رغم الصعود للنهائي العربي

الإسكندرية (د ب أ)

واصل الترجي التونسي مسيرته الناجحة في البطولة العربية للأندية المقامة حالياً بمصر، بعدما صعد للمباراة النهائية للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2 /‏‏ 1، بعد التمديد على الفتح الرباطي المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة بملعب الإسكندرية. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 /‏‏ 1، حيث تقدم الفتح بهدف مباغت حمل توقيع حمزة السمومي، فيما تعادل خليل شمام للترجي، وحاول الترجي حسم الأمور قبل نهاية الوقت الأصلي، لاسيما بعدما اضطر الفتح للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مهدي بطاش، ولكن دون جدوى، ليضطر الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة، مقسمة بالتساوي على شوطين. في الشوط الثالث، أضاف طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني للترجي من ركلة جزاء، تسبب فيها محمد فوزير لاعب الفريق المغربي، الذي نال على إثرها البطاقة الحمراء، ليلعب الفتح بتسعة لاعبين خلال الوقت المتبقي للقاء، قبل أن يعاني الترجي من النقص العددي أيضاً، عقب طرد الخنيسي.

ضرب الترجي، الفائز باللقب عامي 1993 و2009، موعداً في المباراة النهائية مع الفيصلي الأردني، الذي تغلب على الأهلي المصري 2 /‏‏ 1 في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

من جانبه انتقد فوزي البنزرتي، المدير الفني للترجي، حكم اللقاء، مؤكداً أنه لم يكن على مستوي الحدث، وقال: لكن هذا لا يعفي اللاعبين من تراجع المستوى، خصوصاً أن المنافس لم يكن سهلاً.

وأضاف: الفريق حقق المطلوب منه حتى الآن، مشدداً على أن الفوز باللقب يمثل خطوة مهمة قبل العودة لمنافسات دوري الأبطال الأفريقي، وأشار إلى أن المواجهة مع الأهلي بالغة الصعوبة، وأن الفائز من تلك المباراة سيكون طرفاً في المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، قالت اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية، إن المباراة النهائية ستقام في استاد الإسكندرية بدلاً من استاد الجيش ببرج العرب، كما كان مقرراً.

وسيتنافس الترجي التونسي والفيصلي الأردني على اللقب غداً.

وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة إلى أنها تقدمت بطلب نقل المباراة إلى استاد الإسكندرية للجهات المعنية، ووافقت السلطات الأمنية على ذلك.

وصعد الترجي للنهائي بعد فوزه على الفتح الرباطي المغربي، بينما انتصر الفيصلي على الأهلي بطل مصر.