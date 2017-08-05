الحوسني بطل «ترفيهية الطاولة» في هولندا

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الجهاز الفني لفرق الجزيرة دورة ترفيهية لتنس الطاولة بين لاعبي الفريق، خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد.

وتأتي الدورة في إطار سعي المدرب تين كات للترفيه عن اللاعبين والتخفيف عنهم عقب نهاية التدريبات اليومية.

وشهدت البطولة إظهار عدد من اللاعبين لمهاراتهم الخاصة في لعبة تنس الطاولة، خصوصاً يعقوب الحوسني الذي حقق لقب البطولة بعد التفوق على جميع زملائه اللاعبين.

وشهدت بعض المباريات إثارة كبيرة خاصة المباراة النهائية بين الحوسني وفارس جمعة، إلا أن يعقوب الحوسني حسمها في الشوط الفاصل.

ومن المنتظر أن تعود بعثة فخر أبوظبي إلى العاصمة يوم الجمعة المقبل بعد نهاية المعسكر الخارجي، على أن تبدأ فترة استعداد داخلية بتدريبات يومية وخوض عدد من الوديات.

وشهد معسكر بطل دوري الخليج العربي مشاركة نجومه الجدد على رأسهم نجم المنتخب الوطني أحمد خليل، وكذلك مشاركة الوافدين الجديدين لاسانا ديارا ورشيدوف.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المحترف الرابع في صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يكون برازيلي الجنسية بعد التعاقد مع كل من ديارا ورشيدوف.​