الإمارات يفتتح «وديات صربيا» بمواجهة دينامو بانجو

صربيا(الاتحاد)

يستهل فريق الكرة بنادي الإمارات مبارياته الودية بمعسكره الصربي غداً، بلقاء فريق دينامو بانجو، أحد فرق الدرجة الثالثة في صربيا، والتي تأتي عقب تنفيذ لاعبي «الصقور» البرنامج المقرر من المدرب إيفان هاشيك بالمعسكر، لبلوغ المرحلة المطلوبة من الجاهزية البدنية قبل الانتقال إلى المباريات الودية، علماً أن الفريق سيخوض 5 وديات خلال معسكره الحالي الذي يستمر 21 يوماً، في حين تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بعد عودته إلى الدولة لمتابعة البرنامج المقرر والذي يتضمن مباريات ودية عدة.

وحرص المعد البدني للفريق على إجراء تدريبات التحمل لمساعدة اللاعبين على الوصول إلى الجاهزية الكاملة بالتدرج المطلوب، خصوصاً أن المرحلة الماضية في نادي الإمارات شهدت تحضيرات بدنية عدة رغم الأجواء الحارة.

وعبر لاعبو الفريق عن حالة كبيرة من التفاؤل مع بوادر نجاح المرحلة الحالية من الاستعداد للموسم الجديد، مع إعلان إدارة النادي عن تطلعات كبيرة بالوصول إلى مراكز الوسط في الدوري.

وقال الكوري الجنوبي بارك جونج القادم من الجزيرة، إن اللاعبين يدركون أهمية مضاعفة جهودهم وتقديم المردود القوي في الموسم الجديد، موضحاً أنه قادم من فريق حصل على لقب الدوري، وهو الأمر الذي يمنحه فرصة خوض التجربة الجديدة بالرغبة العالية في إظهار أفضل ما لديه، خصوصاً مع وجود العناصر الجيدة التي يعول عليها النادي في الفترة المقبلة.