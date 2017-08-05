الوصل يواجه غرناطة غداً

وليد فاروق (دبي)

يبدأ الوصل غداً سلسلة مبارياته الودية في معسكره الخارجي بمدينة ملقا الإسبانية، حيث يواجه فريق غرناطة، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى «الليجا» الموسم الماضي، وهو المنافس الأول لنادي ملقا في ديربي شمال الأندلس.

وستكون ثاني مباريات الوصل الأربعاء القادم أمام فريق لا بالونا، أحد أندية القسم الثاني في الدوري الإسباني أيضا، ويختتم «الإمبراطور» سلسلة مبارياته بلقاء فريق ماربيلا الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية، وذلك يوم 13 أغسطس الجاري، قبل العودة إلى دبي بعد يومين من تلك المباراة.

يذكر أن الوصل استهل المرحلة الأولى من معسكره الخارجي في مدينة ميونيخ الألماني،ة والتي استمرت ما يقرب من 12 يوماً، توجه بعدها إلى مدينة ملقا لخوض المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد.