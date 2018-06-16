«أصوات السلام».. مكافحة الإرهاب على الطريقة الجزائرية

مختار بوروينة (الجزائر)
صدر مؤلف جديد للكاتب والمحلل الإعلامي وأستاذ القانون الجزائري عمار بلحيمر، يحمل عنوان «سبل السلام: الرحمة والوئام والمصالحة في العالم»، عن مؤسسة النشر والإشهار الجزائرية في 303 صفحة، يرصد مختلف أوجه الإرهاب الذي يضرب العالم ويحلل بدقة طريقة معالجة هذه الآفة في الجزائر.
وحسب المؤلف فإن جرد طرق معالجة آفة الإرهاب خصص له فصلين كبيرين متعلقين بـ«المعالجة الناعمة» غداة الأنظمة الديكتاتورية والقضاء على التطرف الذي يكمله جرد لأنماط العلاج بالصدمة في آسيا الوسطى وسنغافورة المعروفة بـ«ترسانة تشريعية قوية». ويذكر «أولئك الذين نسوا أو يتناسون الإرهاب الذي يستنزف قوى العالم بأسره إلى حد بعيد بإعادة اشتعال الفتيل لعالم غربي لطالما تلاعب بالنار ولاسيما من خلال استعمال الديانات لأغراض سياسية في مكافحة الاتحاد السوفييتي (أفغانستان)».
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ولقد اختارت مكافحة الإرهاب في الجزائر «النهج القانوني، بدءا بالمعالجة الأولية للقانون المتعلق بالإرهاب والتدمير، اعتماداً على قاعدة التسامح مقابل العفو التي رافقها مؤسساتياً إجراء قانوني في مجال حماية حقوق الإنسان، ويوجد نفس مفهوم التسامح تحت طيات قانون الوئام المدني، حيث توج الطريق الذي اختارته الجزائر لمعالجة مسألة الإرهاب «بالميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية».
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وفي جزء ثالث وأخير، تطرق بلحيمر إلى المحاكمة الجارفة التي تعرض لها الإسلام واتهامه ظلماً بتغذية العنف السائد في العالم حيث أظهر الكاتب الواجهة المخفية لعولمة ترفض قبول أن العصرنة يمكن أن تكون متعددة الأوجه.