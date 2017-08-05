«أبيض الصالات» يبدأ تحضيرات عشق أباد

دبي (الاتحاد)

وصل البرازيلي ماركوس سيراتو المدير الفني الجديد لمنتخب الصالات، حيث كان في استقباله بمطار دبي سعيد العاجل عضو اللجنة التنفيذية ومشرف المنتخبات الوطنية، وفيصل عبدالله مدير المنتخب، ويعد سيراتو بطل كأس العالم لاعباً ومدرباً، والذي يتولى الإشراف على تدريبات المنتخب الأول لكرة قدم الصالات، مكسباً كبيراً، حيث يتمتع بثقل فني كبير، فضلاً عن خبرته الكبيرة في الدولة ومعرفته بجميع اللاعبين من خلال إشرافه على فرق الوحدة والأهلي والنصر وحقق معها جميعاً بطولات وقادها إلى منصات التتويج.

وكانت إجراءات التعاقد مع سيراتو من قبل تنفيذية الصالات بالتعاون مع اتحاد الكرة، وبإشراف مباشر من عبدالملك جاني رئيس اللجنة، وإبراهيم حسن النمر أمين السر المساعد، وستكون ضربة بداية الإعداد لألعاب الصالات الآسيوية يوم الخميس المقبل على ملعب المنتخب في صالة اتحاد الكرة بالخوانيج، وحتى موعد سفر الفريق إلى عشق أباد عاصمة تركمانستان التي تستضيف بطولة آسيا لألعاب الصالات في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

ويضم الجهاز المعاون لسيراتو كلاً من عبدالرؤوف عمر كابتن المنتخب خلال التسع سنوات الماضية مساعداً، وفيصل عبدالله مديراً، وعبدالله حسن الدرمكي إدارياً.

وتشهد الأيام المقبلة اجتماعاً من جانب مسؤولي اللعبة مع الجهاز الفني لوضع رؤية واستراتيجية الإعداد لعشق أباد وللتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، والتي سوف تستضيفها تايلاند في نوفمبر المقبل، وتعتبر مشاركة المنتخب في ألعاب الصالات الآسيوية جزءاً من الإعداد للتصفيات الآسيوية.